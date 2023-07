FCU Craiova - FCSB, derby-ul primei runde din SuperLigă » Echipele probabile + cote

18:40

Arena Națională găzduiește duminică, 16 iulie, un concert extraordinar al celor de la Guns N’ Roses.Cea mai așteptată reprezentație rock a anului are loc duminica această pe Arena Națională, în București. Concertul susținut de Guns N’ Roses va fi prefațat de un moment special al lui Phil Campbell and the Bastard Sons. Tichetele la eveniment au costat 225 de lei.Guns N’ Roses, pe Arena Națională. ...