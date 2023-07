Secretul îngropat de familia Andrei Măruță. Au fost despărțiți timp de doi ani și nimeni n-a știut

11:10

Wanda Nara, fosta soție a lui Mauro Icardi, trece printr-o perioadă foarte dificilă. Faimoasa impresară se confruntă cu grave probleme de sănătate. Tânăra în vârstă de 36 de ani are leucemie, informația fiind dezvăluită de […] The post Faimoasa impresară are leucemie! Medicii i-au dat vești dramatice celebrei Wanda Nara, fosta soție a lui Mauro Icardi appeared first on Cancan.