Terasele groazei de pe Litoral, închise de ANPC. Ce s-a găsit la un control în Mamaia

19:10

Caz tulburător în Pitești. Un angajat al Parlamentului European s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc. Bărbatul de doar 34 de ani a lăsat și un bilet de adio. Sâmbătă, 15 iulie 2023, […] The post Un angajat al Parlamentului European s-a aruncat de la etajul 4, în Pitești. S-a găsit biletul de adio: „Ați văzut că am avut dreptate” appeared first on Cancan.