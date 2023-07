Marius Tucă Show începe luni, 17 iulie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro. Invitat: H. D. Hartmann

23:50

Proiecte personale, filmări, invitații în emisiuni. Toate acestea, cumulate cu cele câteva ore de somn pe noapte, au îmbătrânit-o pe Andreea Raicu prematur. Fosta parteneră a lui Matei Stratan s-a transformat vizibil, iar CANCAN.RO are […] The post Andreea Raicu s-a transformat vizibil, iar CANCAN.RO are imaginile! Plină de cearcăne și riduri, bruneta s-a relaxat în club. EXCLUSIV appeared first on Cancan.