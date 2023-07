„Oltenește, golănește” » Galeria FCU Craiova, scenografie specială la meciul cu FCSB

19:10

Președintele DDB, Eduard Galan (50 de ani), susține că APCH/DDB nu are niciun rol în debarcarea iminentă a lui Vlad Iacob din funcția de administrator special al Dinamo.„Faptul că președintele APCH a semnat pentru această AGA m-a surprins într-un mod neplăcut. Am reprezentat pro bono acest club pentru un an de zile, cu rezultate foarte bune în plan sportiv, deși resursele au fost limitate”, a declarat Vlad Iacob, la Digi Sport. ...