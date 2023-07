Camelia Potec este însărcinată pentru a doua oară. Fosta înotătoare a dat vestea cea mare la 41 de ani: „Visul s-a îndeplinit”

12:30

Meteorologii au emis o avertizare de ultimă oră. Potrivit informațiilor, ANM transmite faptul că atât azi, 16 iulie, cât și luni, 17 iulie 2023, România va fi străbătută de un aer cald. Este cod galben […]