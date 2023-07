George Florescu își amintește de perioada petrecută în Transnistria: „Mi-am luat apartament din banii câștigați la Sheriff Tiraspol” + „Soția mi-am luat-o de la Chișinău”

23:50

FCU Craiova - FCSB »„Le-am făcut pe toate azi, am și ratat o ocazie imensă. Dar a fost un joc bun, pe o căldură infernală, chiar am simțit căldura. Important e că a ieșit bine, am marcat 3 goluri. Nu le-am dat nicio șansă celor de la Craiova, am simțit din primul minut că suntem peste ei. Această victorie ne va da încredere, ținând cont că etapa viitoare jucăm un derby, cu Dinamo”, a declarat Coman la Orange Sport 1. ...