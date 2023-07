„Arcul de Triumf” și-a pierdut garanția de 5 ani » Modificări fără reautorizare la stadion

00:20

FCU Craiova - FCSB 1-3 » Florin Drăgan, interimarul oltenilor, a recunoscut la final superioritatea adversarilor.„Am întâlnit cea mai puternică echipă din România, ne-au fost net superiori în prima repriză, în general în centru. Am făcut greșeli inadmisibile pentru nivelul Ligii 1. Nu putem să fim fericiți. Nu am făcut față presiunii, FCSB a fost mai bună decât noi în această seară, ăsta e adevărul. Merită felicitați, noi atât am putut azi. ...