După 5 beri, Tamaș n-a primit pâine și a făcut scandal în cantonament » Antrenorul n-a acceptat, iar conducerea trebuie să aleagă între ei

Mircea Lucescu (78 de ani) s-ar pregăti de stagiunea finală a carierei sale de antrenor, susține ziaristul Ihor Tsyganyk: „Mai are un an de contract și e ultima sa șansă să mai câștige un trofeu cu Dinamo Kiev și să plece ca învingător”.La aproape 79 de ani, pe care îi va împlini pe 29 iulie, Mircea Lucescu continuă să antreneze. Tehnicianul român mai are un sezon de contract cu Dinamo Kiev, la finalul căruia s-ar putea retrage din fotbal. ...