„Ai prefera să mori!”. Livia Bordea, dezvăluiri tulburătoare despre problemele grave de sănătate. Înainte de divorț, fosta soție a lui Cătălin a avut o perioadă de coșmar

14:10

În majoritatea țărilor din lume, angajatorii pot să-și concedieze angajații dacă nu sunt mulțumiți de colaborarea lor Există excepții legale, într-adevăr, prin care pot face acest proces, dar și o metodă lipsită de etică pe […] The post Locul în care angajatorul nu are voie să te concedieze. Ce îți poate face, în schimb appeared first on Cancan.