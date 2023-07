Suferința cumplită a „Tanței” Nuami Dinescu, fosta asistentă a celebrei Teo Trandafir. Ce și-a dorit actrița din tot sufletul și nu a putut realiza

18:10

Radu Vâlcan ar fi petrecut o noapte fierbinte alături de Elena Voscoboinic, fostă concurentă a unei emisiuni de la Pro TV. Prezentatorul de la Insula Iubirii a format o echipă cu Elena, în urmă cu […] The post Cu ea ar fi petrecut Radu Vâlcan o noapte fierbinte. Cât de mult s-a schimbat Elena Voscoboinic după 13 ani de la apariția sa la Pro Tv appeared first on Cancan.