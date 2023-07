Mai rar așa ceva! Câți lei a plătit un turist român pentru 1 litru de motorină Diesel, într-o benzinărie din Turcia

17:50

Sunt informații de ultimă oră despre eliberarea condiționată a lui Cristian Cioacă. În cursul zilei de miercuri, 19 iulie 2023, magistrații au luat decizia. Iată mai jos, în articol, care este verdictul final, după ce […] The post Magistrații au decis! Instanța a dat astăzi, 19 iulie 2023, verdictul final cu privire la eliberarea condiționată a lui Cristian Cioacă appeared first on Cancan.