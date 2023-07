Veste mare pentru milioane de români. Vor câștiga mai mulți bani din septembrie 2023, e știrea momentului

17:50

Vlad Costin Munteanu, cel cunoscut tuturor sub numele de scenă DOC, susține că nu are niciun motiv serios pentru a regreta decizia de a fi participat la ediția din acest an a emisiunii-concurs „Survivor”. La […] The post DOC rupe tăcerea, la patru luni după eliminarea de la Survivor! Adevăratul motiv pentru care s-a certat cu Kamara: ”Nu puteam să…” appeared first on Cancan.