Iminentul divorț dintre Prințul Harry și Meghan Markle, anunțat de mai multe publicații. Cei doi ar petrece din ce în ce mai puțin timp împreună

08:20

O româncă a crezut că a găsit varianta perfectă de a îmbina utilul cu plăcutul și a ales programul „Work and Travel” în Palma de Mallorca, Spania. La ce nu s-a gândit este ce condiții […] The post Românca din imagine s-a angajat în Spania, prin „Work and Travel”. Ireal ce cazare a primit: „Uitați în ce jeg stau!” appeared first on Cancan.