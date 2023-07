Cocoșul galic sau cum a apărut Coq au vin

08:30

Renault reinventează Arkana cu HEV145 SL Engineered. Este un continuator al RS Line care a primit câteva îmbunătățiri. Arkana impresionează prin consumul în trafic real și prin spațiul pe care îl oferă călătorilor. În plus, are o alură impresionantă pe asfalt și o gardă la sol apreciabilă. Dar, pe cât pare de dur, Arkana nu are capabilități reale de off-road. În plus, prețul în varianta de top sare de 33.000 de euro.