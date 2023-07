Adevărul despre inelul pe care Claudia Florescu trebuia să-l primească la Insula Iubirii. „L-am lăsat la amanet”

15:00

În cazul în care ți-ai făcut planurile de vacanță la mare distanță de casă, cel mai probabil, vei opta pentru un zbor cu avionul. Dacă este prima oară, trebuie să știi care sunt obiceiurile pe […] The post Ce să nu faci niciodată când pleci în concediu. Obiceiuri de evitat pentru românii care merg cu avionul appeared first on Cancan.