Horoscop Urania săptămânal pentru Leu. Previziuni pentru perioada 22 – 28 iulie 2023

17:10

Betty Vișănescu, în vârstă de 2 de ani, și Cătălin sunt căsătoriți din 2018 și au împreună un băiețel, pe Matthias Ștefan. Fiica Lui Florin Salam a dezvăluit cum funcționează lucrurile în căsnicia ei și recunoaște că este o femeie geloasă. „Am intrat pe Instagramul lui, dar am glumit când am spus că am pus […]