O mai ții minte pe Simona Sensual? Motivul pentru care vrea să emigreze în Franța, la 40 de ani: „Acolo cred că o să-mi fie mai bine” | EXCLUSIV

15:20

Veste bună pentru români! Un cunoscut lanț de magazine din țară a început să scadă prețurile la alimentele de bază, înainte de data de 1 august 2023, atunci când toate magazinele din România vor trebui […] The post Lanțul de magazine care a ieftinit alimentele înainte de 1 august. Unde s-au întregistrat scăderi semnificative la preț. appeared first on Cancan.