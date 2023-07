De ce nu pot divorța niciodată Andra și Cătălin Măruță. Pe lângă copii, cei doi ar fi nevoiți să împartă o avere considerabilă

23:00

Un stareț din Maramureș nu a mai fost văzut de două luni la mănăstire. Bărbatul a renunțat la hainele monahale și s-a însurat, iar imaginile au ajuns pe internet. Decizia lui, însă, a atras sancțiuni. […] The post A renunțat la hainele monahale și s-a însurat! Un stareț din Maramureș a dispărut de 2 luni, apoi a postat pozele pe internet de la nuntă. Patriarhia Română a deschis o anchetă appeared first on Cancan.