Scene uluitoare la Sepsi - FCU, primul meci al zilei din Superligă! Aproape să leșine de durere, fotbalistul n-a putut fi urcat în Ambulanță dintr-un motiv incredibil

Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă în care antrenorul Leo Grozavu a spus încă o dată că a fost dezamăgit de modul în care echipa sa a arătat în prima rundă, când a pierdut la Cluj, cu 0-2, în fața lui CFR Cluj.„O posesie fără progresie, cum am avut noi la Cluj, nu mă interesează. Nu am jucat bine în fața unui adversar nepregătit, cum a fost CFR. Explicația pe care am primit-o legată de prestația palidă a fost impactul cu Liga I. ...