Dică, după debutul la FCU Craiova: „Nu e OK ce s-a întâmplat pe final”

Sepsi - FCU Craiova 1-0 » Nicolae Dică, 43 de ani, a analizat prima confruntare ca antrenor a oltenilor. „Nick” a reclamat lipsa de concentrare din finalul partidei.„Când pierzi în minutul 89, dintr-o fază fixă, nu e OK. Trebuia să fim concentrați la acea fază fixă, dar am greșit și am primit gol”, a declarat Dică la Orange Sport 1.Nicolae Dică, după Sepsi - FCU Craiova 1-0: „Am avut o altă față 10 vs. ...

