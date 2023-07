Ramona Gabor a dat tot din casă! Cum își câștigă, de fapt, traiul în Dubai

09:10

Anita van Belzen a devenit cunoscută pe micile ecrane odată cu emisiunea de la Look Sport, prezentată de Radu Banciu. Blondina colaborează cu jurnalistul pentru „Notele lui Banciu” și era una dintre preferatele lui, până […] The post Blonda pentru care Radu Banciu a făcut o pasiune! Cine este asistenta de la Prima Sport care i-a căzut cu tronc prezentatorului tv appeared first on Cancan.