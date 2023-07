FCSB - Dinamo, în etapa #2 din Superliga. Echipe probabile + cele mai tari cote la Derby de România, pe „Arcul de Triumf”

21:30

Ovidiu Burcă a fost numit oficial acum un an pe banca lui Dinamo. Antrenorul de 43 de ani a analizat timpul petrecut până acum la conducerea tehnică a „câinilor” și consideră că cea mai mare realizare o reprezintă pasiunea renăscută a suporterilor. „Azi fac un an de zile de când am venit la club. Pentru mine e un sentiment de mândrie și de onoare că am realizat niște lucruri importante. N-aș fi putut să cer mai mult decât mi s-a întâmplat. ...