Ireal ce s-a ales de Sergiu, tăticul-călăreț din Iași, după ce a primit o casă „moca”, datorită lui Cătălin Moroșanu

13:30

Casele din Mussomeli, Sicilia, vândute la un euro, au intrat de ceva vreme în atenția străinilor. Chiar dacă italienii nu se dau în vânt după ele, se pare că interesați ar fi cei care nu […] The post Așa arată o casă care costă doar 1 euro. Nimeni nu o vrea, deși are și etaj appeared first on Cancan.