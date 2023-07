Suma ireală pe care o primește Cristiano Ronaldo pentru fiecare postare de pe Instagram

20:50

După 7 ani de locuit în Germania, Lucian Viziru s-a întors în România, unde va avea proiecte ca actor. Artistul cunoscut pentru telenovelele de pe Acasă TV se bucură de succes pe plan profesional, dar […] The post Lucian Viziru, executat silit! Actorul are probleme din cauza unei datorii ireale appeared first on Cancan.