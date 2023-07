Antena 1 face schimbări la foc automat: Dan Badea și Șerban Copoț, OUT de la iUmor! Cine-i înlocuiește

15:20

Modificările operate de producătorii iUmor în rândul juraților vor deveni, în scurt timp, o certitudine. Urmează a se difuza sezonul cu numărul 15 cu mici-mari schimbări, iar Cătălin Bordea este lovit din plin! Chiar dacă […] The post OUT de la iUmor! Cătălin Bordea a rămas și fără Nelu Cortea, după divorțul de Livia! Cine-l înlocuiește pe juratul exclus de Antena 1 appeared first on Cancan.