Loviți de caniculă, au fost nevoiți să suporte orele de întârziere ale trenurilor

18:40

În luna ianuarie 2024, Icon of the Seas va aduna pasageri din întreaga lume pentru prima croazieră. Cei care vor să plece pe mare cu cea mai grandioasă navă din lume trebuie să scoată o […] The post Cum arată cea mai mare navă din lume, Icon of the Seas. Depășește de 5 ori Titanicul și va găzdui aproape 8.000 de oameni appeared first on Cancan.