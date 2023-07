Intervenție pentru salvarea a 6 persoane aflate într-un velier pe mare

15:10

Patronatul RESTO Constanţa şi Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România solicită ferm DSP Constanta, Prefectului Constanţei şi Ministrului Sănătăţii să clarifice corect, complet şi imediat, în spaţiul public, faptul că buletinele de analiză a concentraţiei de eColi se monitorizează săptămânal, în fiecare an, iar aceste buletine înregistrează variaţii normale, în limitele normale, la fel ca în fiecare an, şi in acest an.