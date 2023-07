Mihai Stoica e nemulțumit: „Nu înțeleg de ce UEFA permite asta”

00:10

CS Universitatea Craiova și Oțelul Galați au remizat, scor 0-0, în runda secundă a sezonului 2023/2024 din Superligă. Eugen Neagoe, antrenorul grupării oltene, dă vina doar pe ghinion. Eugen Neagoe nu a avut nimic să le reproșeze elevilor lui, a felicitat și brigada de arbitraj condusă de Ovidiu Hațegan. Eugen Neagoe, după Universitatea Craiova - Oțelul„Simplu, cred că am făcut un joc bun. Ne-am dominat adversarul, am avut ocazii, am lovit de 4 ori bara. ...