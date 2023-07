Alice Peneacă, fosta soție a lui Bobby Păunescu, a născut o fetiță. Prima imagine cu bebelușul ei

10:10

Fish and chips este unul dintre preparatele britanice tradiționale consumate în lumea întreagă. Vezi care este originea preparatului fish and chips și cum se prepară cea mai populară rețetă. Descoperă ce înseamnă fish and chips, dar și care este cea mai bună rețetă de pește prăjit pe care o poți face rapid la tine acasă. […]