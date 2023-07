Bancul de seară | „Bună, sunt însărcinată. Vreau să păstrez copilul”

09:10

Fanii show-ului Vocea României de la Pro TV vor avea o surpriză, anul acesta. Filmările pentru cel de-al 11-lea sezon au început, iar la masa juriului se vor afla Smiley, Tudor Chirilă, Irina Rimes, dar […] The post S-a supărat Smiley la Vocea României și a făcut o declarație neașteptată: „Sezonul trecut am fost distras”. Ce și-a propus juratul pentru noua ediție a show-ului Pro Tv appeared first on Cancan.