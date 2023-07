S-a actualizat prognoza meteo pentru România. Urmează temperaturi de 50 de grade

12:00

La momentul actual, pompierii se luptă cu incendiile de proporții din insulele elene. Grecia se află sub o cupolă de foc de mai bine de o săptămână. Duminică, temperatura înregistrată în termometre a trecut de […] The post Dezastru în Grecia din cauza incendiilor. Atenționarea transmisă de MAE pentru românii care vor să călătorească în insulele elene, în această perioadă appeared first on Cancan.