Marius Tucă Show începe miercuri, 26 iulie, de la ora 20.00, live pe gândul.ro. Invitat: prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae

14:10

Incident dramatic în Turcia. O femeie de 39 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după ce partenerul a cerut-o în căsătorie. Aceasta a căzut 30 de metri de pe o stâncă, sub privirile […] The post Sfârșit tragic pentru această femeie de 39 de ani. A murit la câteva clipe după ce a fost cerută în căsătorie appeared first on Cancan.