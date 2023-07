Vremea se dă peste cap, din nou! ANM a emis cod portocaliu de caniculă cu ploi torențiale, grindină și vijelii puternice. Iată zonele vizate

19:20

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de tip nowcasting. În unele regiuni sunt așteptate ploi și vijelii puternice, în timp ce în alte zone ale țării temperaturile extrem de ridicate nu vor […] 27 de localități din 2 județe intră sub un nou cod. Vântul urmează să bată cu până la 80 km/h, iar în zone vor fi 25 de l/mp