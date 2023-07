Ucrainean prins la Vama Siret cu 390.000 de dolari în rucsac. Suma i-a fost confiscată

13:40

Agenția globală de media UM, parte din grupul IPG Mediabrands, anunță a 6-a ediție a evenimentului global Impact Day, sub tematica “Construirea unui Viitor mai bun”. Acțiunea anuală pe parcursul unei zile, care a fost lansată inițial în 2016 sub egida unității de CSR, Better World, demonstrează angajamentul agenției pentru valorile ei centrale despre comunități […]