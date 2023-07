O femeie din Marea Britanie a susținut că a fost violată chiar în secția de Poliție. Surpriză mare când a pus mâna pe imagini

09:50

În cadrul unui podcast, CRBL a dezvăluit faptul că a fost înșelat atunci când avea 25 de ani. Cântărețul a povestit cum a aflat de întreaga idilă a fostei partenere și, în plus, a și […] The post CRBL, înșelat de fosta parteneră! Reacția incredibilă a artistului, după ce a aflat despre trădare: ”Am și față de prost” appeared first on Cancan.