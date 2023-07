Florin Răducioiu, comentariu năprasnic despre fotbalistul luat de FCSB: „Ciorba reîncălzită n-a fost niciodată bună”

23:20

După doar un an la Al Jazira (Emiratele Arabe Unite), mijlocașul ofensiv Florin Tănase (28 de ani) și-a reziliat contractul. Gigi Becali îl așteaptă înapoi la FCSB, dar acesta are șanse mari să continue în zona Golfului sau în Turcia. Cumpărat de Al Jazira pentru 3 milioane de euro, Tase este acum liber de contract, deși mai avea contract încă un an. Internaționalul român a fost nemulțumit de statutul său, și, din informațiile GSP. ...