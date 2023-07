Deea Maxer vrea să facă un copil cu noul iubit, iar cum a venit replica lui Dinu! Fostul soț nu se lasă: „Sunt ce avem noi”

23:50

Stăpânul fibrei optice. Așa i se spune lui Simion-Andrei Mureșan, unul dintre cei mai discreți milionari ai României, fondator al Electrogruop SA din Cluj. Afaceristul a divorțat ”discret” după 17 ani de căsătorie, dar este […] The post CANCAN.RO are detalii suculente despre milionarul care a divorțat discret: și-a lăsat ”fosta” fără un leu și stă pe două continente cu nevasta miss appeared first on Cancan.