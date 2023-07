Un român a oripilat Marea Britanie cu crima pe care a comis-o. Ce a făcut după ce și-a înjunghiat nevasta de 171 de ori

12:00

Cântăreața care a cucerit inimile oamenilor cu piesa ”Nothing Compares 2 U” s-a stins din viață la doar 56 de ani. Înainte să moară, Sinéad O’Connor a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile din copilărie, dar […] The post Sinéad O’Connor, ultimele mărturii înainte de moarte: ”Am tipat, am rugat-o să mă lase” appeared first on Cancan.