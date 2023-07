Am aflat cât a plătit Cătălin Botezatu pentru cheful faraonic de la LOFT, cu roabe de șampanii și artificii: e boss de boss!

13:50

Combustibilul se scumpește în plin sezon estival! Cotaţiile futures la benzină au atins cel mai ridicat nivel din ultimele nouă luni la Bursa de la New York. Pieţele de carburanţi au fost afectate la nivel […] The post Concediile se scumpesc brusc după ultimul anunț. Drumul o să ne coste mai mult dacă plecăm cu mașina appeared first on Cancan.