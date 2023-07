Ana Baniciu, confesiuni sfâșietoare la un an de la moartea mamei ei. Ce a rugat-o femeia, înainte să-și dea ultima suflare

17:10

România este pregătită să intre în Schengen și are șanse mari să o facă în acest an. Trecerea la euro este încă departe, mai apropiată fiind introducerea monedei digitale europene. Într-un sondaj realizat de Banca […] The post Se schimbă banii. Bancnotele sunt pe cale să dispară, nu vor mai fi valabile. E vizată și România? appeared first on Cancan.