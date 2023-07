Război total declarat de autorități mașinilor vechi. Anunțul făcut de Mircea Fechet la Cluj

19:00

Oana Roman a trecut, din nou, prin clipe de panică după ce mama ei a ajuns pe patul de spital. Mioara Roman a avut iar nevoie de îngrijiri de specialitate, fiind sub atenta supraveghere a […] The post În ce stare este, de fapt, Mioara Roman. Fiica ei, Oana, a dat primele detalii după ce a vizitat-o la spital appeared first on Cancan.