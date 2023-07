Celebrul manelist care i-a încântat pe Gigi Becali și jucătorii lui are o problemă gravă: ”Dacă mai cântă…” La cuțite cu Dan Bursuc

11:10

Oase, pe numele său adevărat Ionuț Dongo, a devenit cunoscut după ce a câștigat cel de al doilea sezon al emisiunii Asia Express. În ultimele luni, el a trecut printr-o transformare uluitoare. Oase a slăbit […] The post Transformarea spectaculoasă prin care a trecut Oase. Fostul co-prezentator de la America Express a slăbit enorm și are un nou look appeared first on Cancan.