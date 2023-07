Căpitanul lui PSG, pus pe lista de transferuri pentru că a spus că ar vrea ca Mbappe să rămână!

21:30

FCU Craiova - U Cluj 3-4 » Deși a câștigat în runda #3 din Superliga, Toni Petrea, 48 de ani, antrenorul ardelenilor, e nemulțumit de randamentul defensivei.„Un meci greu, pe margine e foarte dificil să trăiești asemenea momente. Am făcut prea multe greșeli, le-am permis să ia inițiativa, dar e important că am revenit, îi felicit pe jucători pentru revenire. Mă bucur că am revenit, cred că asta vor să vadă și suporterii noștri, cum ne ridicăm când suntem jos. ...