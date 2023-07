Stațiunea de la Marea Neagră pe care puțini turiști o știu, dar care e considerată mai frumoasă decât Mamaia, Eforie, Costinești sau Vama Veche

13:40

Ana Baniciu a trecut prin clipe cumplite, după ce mama ei s-a stins din viață. Celebra artistă a făcut mărturisiri sfâșietoare, la un an de la moartea femeii care i-a dat viață. Vedeta a trecut […] The post Ana Baniciu, confesiuni sfâșietoare la un an de la moartea mamei ei. Ce a rugat-o femeia, înainte să-și dea ultima suflare appeared first on Cancan.