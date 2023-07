Konyaspor vrea să-l împrumute pe Alexandru Cicâldău cu bonusul obținut pentru un jucător luat de Galatasaray

09:40

Atacantul uruguayan Edinson Cavani (36 de ani) va părăsi Europa în cel mai scurt timp. Are un acord verbal cu Boca Juniors.Venit în august 2022 la Valencia, Cavani mai are un an de contract cu „liliecii”, dar nu-l va duce la bun sfârșit, ci își va rezilia înțelegerea în zilele viitoare. ...