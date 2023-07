Pep Guardiola sună alarma: „Arabia Saudită a schimbat piața transferurilor. Nu este o amenințare, ci o realitate!”

18:50

Liviu Ciobotariu, antrenorul lui Sepsi, a prefațat meciul cu Dinamo și etapa a treia a SuperLigii.Dinamo - Sepsi are loc luni, de la ora 21:30. Meciul de pe „Arcul de Triumf” va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport, Prima Sport 1 și Digi Sport 1Dinamo are zero puncte după primele două etape, după 0-2 cu CSU Craiova și 1-2 cu FCSB, însă Liviu Ciobotariu laudă echipa antrenată de Ovidiu Burcă. ...