Înmatriculare auto 2023. Cât costă și ce acte sunt necesare pentru autoturismele noi și second hand

23:50

Nicolae Florin, nimeni altul decât fostul iubit al fiicei lui Dan Bursuc, aruncă bomba! Potrivit celui poreclit Uku, Sorin Copilul de Aur s-ar confrunta cu o gravă problemă de sănătate și ar putea ajunge pe […] The post Celebrul manelist care i-a încântat pe Gigi Becali și jucătorii lui are o problemă gravă: ”Dacă mai cântă…” La cuțite cu Dan Bursuc appeared first on Cancan.