Ultima ipostază în care a fost surprinsă Dana Roba a stârnit un val de controverse: ”Iubesc!”

08:40

Weekend-ul perfect începe doar atunci când alegi să citești un banc amuzant. Gluma pe care am pregătit-o pentru astăzi este una fabuloasă! Iată cum arată discuția dintre o femeie aflată la cumpărături și un bărbat […] The post Bancul dimineții | O femeie face cumpărăturile la supermarket-ul din colț: „Tu sigur ești singură!” appeared first on Cancan.