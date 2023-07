Compagno a răbufnit: „Poate ne retragem puțin. Dar aici ține de antrenor, nu e treaba mea” » Ce spune despre un posibil transfer

21:40

Hermannstadt a învins-o la limită pe UTA, 2-1, și a urcat temporar până în zona locurilor de play-off din Superligă. Marius Măldărășanu a radiografiat succesul în fața arădenilor, apoi a numit particularitatea care-i face pe sibieni atât de incomozi și-n acest campionat.„A apărut acea fază din nimic și am luat gol, dar băieții au crezut în ei, știau că putem reveni. Am fi putut egala chiar înainte de pauză, dar am făcut o repriză a doua bună. ...